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28 июня 2020, воскресенье, 14:57 80
Силовые структуры 2020-06-28T14:57:05+03:00
Українські Новини
Боевики блокируют работу КПВВ "Новотроицкое"

Боевики блокируют работу КПВВ "Новотроицкое"

Надежда Комендантова
Боевики, Блокирование, КПВВ, Новотроицкое
КПП
КПП "Новотроицкое". Фото: Госпогранслужба

Государственная пограничная служба заявляет о блокировании боевиками работы контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое" (Донецкая область), который возобновил работу 22 июня.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"По состоянию на утро 28 июня ни одно лицо не прибыло со стороны временно оккупированной территории Украины. Граждане же, прибывающие в КПВВ со стороны контролируемой территории, информируются украинскими пограничниками о возможном блокировании российско-оккупационными властями движения граждан на въезд и выезд. Гражданские лица, получив данную информацию отказываются от путешествия", - отмечается в нем.

В Госпогранслужбе подчеркивают, что КПВВ "Новотроицкое" работает ежедневно с 07:00 до 18:00.

Также сообщается, что в случае недопуска граждан незаконными вооруженными формированиями на оккупированную территорию при возвращении на подконтрольную территорию нужно пройти самоизоляцию или обсервацию.

Как сообщали Українськi Новини, 10 июня возобновила ​​работу КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области и "Марьинка" в Донецкой области.

Также пункты пропуска на границе с Крымом открыли с 15 июня. 

 

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