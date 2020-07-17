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17 июля 2020, пятница, 11:11 491
Общество 2020-07-17T12:00:03+03:00
Українські Новини
В Киевской области за сутки увеличилось количество новых случаев Covid-19 в 2,5 раза. Данные по районам

В Киевской области за сутки увеличилось количество новых случаев Covid-19 в 2,5 раза. Данные по районам

Валерия Драгомирова
Киевская область, Коронавирус, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 16 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 40 человек до 3 184.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 17 июля 2020 года на 10:00 официально подтверждено 3 184 случая заболевания коронавирусом. В том числе у 268 детей и 537 медицинских работников... Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 59 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки сообщения о летальных случаях среди больных с подтвержденным COVID-19 не поступали", - сказано в нем.

За сутки подтверждено 40 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 2 детей.

Из заболевших за минувшие сутки 6 человек госпитализированы, а остальные находятся на самоизоляции (под наблюдением).

За отчетные сутки выздоровели 14 человек, в том числе 2 детей.

За период с 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 6 608 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 48 сообщений.
Установлено медицинское наблюдение за 11 596 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, 15 июля количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 16 человек до 3 144.

Тем временем смертность от коронавируса упала почти на 40% за сутки, а заболеваемость - на 5%. 

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