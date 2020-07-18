Количество новых случаев COVID-19 на Киевщине возросло, госпитализировали восемь больных

В то время, как в Киеве стремительно увеличивается количество новых случаев коронавируса, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 17 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 45 человек до 3 229.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 18 июля 2020 на 10:00 официально подтверждено 3 229 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 270 детей и в 547 медицинских работников... Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 59 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки сообщения о летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 не поступали", - сказано в нем.

За сутки подтверждены 45 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 2 детей.

Из заболевших за минувшие сутки 8 человек госпитализированы, а остальные находятся на самоизоляции (под наблюдением).

За отчетные сутки выздоровели 65 человек, в том числе 6 детей.

За период с 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 6 646 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 38 сообщений.

Установлено медицинское наблюдение за 11 665 контактными лицами.

Самые опасные места, где можно заразиться коронавирусом

Как сообщали Українськi Новини, 16 июля количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 40 человек до 3 184.

15 июля количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 16 человек до 3 144.