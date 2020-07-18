подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 июля 2020, суббота, 15:28 70 Инфографика
Общество 2020-07-18T15:49:35+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев COVID-19 на Киевщине возросло, госпитализировали восемь больных

Количество новых случаев COVID-19 на Киевщине возросло, госпитализировали восемь больных

Надежда Комендантова
Коронавирус, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: pexels
Коронавирус. Фото: pexels

В то время, как в Киеве стремительно увеличивается количество новых случаев коронавируса, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 17 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 45 человек до 3 229.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 18 июля 2020 на 10:00 официально подтверждено 3 229 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 270 детей и в 547 медицинских работников... Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 59 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки сообщения о летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 не поступали", - сказано в нем.

За сутки подтверждены 45 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 2 детей.

Из заболевших за минувшие сутки 8 человек госпитализированы, а остальные находятся на самоизоляции (под наблюдением).

За отчетные сутки выздоровели 65 человек, в том числе 6 детей.

За период с 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 6 646 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 38 сообщений.

Установлено медицинское наблюдение за 11 665 контактными лицами.

Самые опасные места, где можно заразиться коронавирусомСамые опасные места, где можно заразиться коронавирусом

Как сообщали Українськi Новини, 16 июля количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 40 человек до 3 184.

15 июля количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 16 человек до 3 144.

Больше новостей о: Коронавирус статистика коронавируса Заболеваемость коронавирусом Коронавирус в Киевской области

В Киевской области за сутки увеличилось количество...
В Киеве стремительно увеличивается количество новы...
За сутки в Киевской области никто не умер от COVID...
Вчера госпитализировали больше 200 больных коронав...
В Киеве стремительно увеличивается количество новых случаев коронавируса
После однодневного падения заболеваемость коронавирусом увеличилась почти на 5%, а смертность - на 90
Новости
Сильные дожди с грозами, градом, и шквалами: погода в Украине резко ухудшится 16:00 Карта
Количество новых случаев COVID-19 на Киевщине возросло, госпитализировали восемь больных 15:28 Инфографика
На ВНО по химии не пришли более 3 тысяч абитуриентов: как пересдать экзамен 14:25
В Одессе начали операцию по подъему затонувшего танкера "Делфи" 13:53
Взрыв возле метро "Шулявская". Одного из пострадавших прооперировали 13:27
больше новостей
В Украине создали 136 укрупненных районов. Полный список 07:00
В июне из зарплаты Садового вычли 42,3 тысячи гривен 06:45 Документ
Штрафы за нарушение ПДД. Фото: Pixabay
Камеры Авакова оштрафовали грузовой прицеп вместо джипа 16:50
В Эстонии заявили о смерти своего гражданина на Донбассе 21:06
Жара возвращается, но дожди с грозами не отступят. Прогноз погоды на 17 июля 21:00
больше новостей
В Украине создали 136 укрупненных районов. Полный список 07:00
Саакашвили некомпетентен в вопросе судебной реформы, — юрист 18:21
Почти половина украинцев не хотят менять коммунистические названия улиц и городов, — опрос 20:25
Посоветуйтесь с народом, хочет ли он федерацию или унитарное государство, – Кравчук 18:34
Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого 21:52
больше новостей
За весь период независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. человек, а пострадали - более миллиона
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok