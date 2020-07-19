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19 июля 2020, воскресенье, 08:41 69
Экономика 2020-07-19T08:41:01+03:00
Українські Новини
Доллар продолжит расти. Аналитик спрогнозировал курс на ближайшую неделю

Доллар продолжит расти. Аналитик спрогнозировал курс на ближайшую неделю

Валерия Драгомирова
НБУ, Доллар, Кирилл Шевченко, курс доллара, Курс доллара к гривне
Доллар
Доллар

Перед выходными доллар и евро взлетели в цене, а в течение ближайшей недели ожидается, что курс доллара к гривне продолжит свой рост. Наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,9 гривен, а доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 гривен. 

Об этом РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари. 

Аналитик напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,3-1,4%.

"Падение гривны, очевидно, связано с утверждением нового главы НБУ Кирилла Шевченко. Рынки опасаются смягчения денежно-кредитной политики регулятора, и осознанного разгона инфляции и девальвации до параметров, заложенных в бюджете на текущий год", - сказал он.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,93 до 27,27 гривен (+1,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,01/27,04 до 27,40/27,43 (+1,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,88/27,10 до 27,24/27,49 (+1,4%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 0,9%.

Как сообщали Українські Новини, после небольшого падения на прошлой неделе доллар в обменниках пошел в рост

Кроме того, Кирилл Шевченко получал в государственном Укргазбанке более 1 млн грн зарплаты в месяц. 

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