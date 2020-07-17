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17 июля 2020, пятница, 11:40 98
Финансы 2020-07-17T11:44:45+03:00
Українські Новини
После небольшого падения на прошлой неделе доллар в обменниках пошел в рост

После небольшого падения на прошлой неделе доллар в обменниках пошел в рост

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара снова взлетел
Курс доллара снова взлетел

С 10 по 17 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 39,78 коп. до 27,4755 UAH/USD, курс покупки повысился на 36,17 коп. до 27,1826 UAH/USD после небольшого падения на прошлой неделе.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 67,17 коп. до 30,7019 UAH/EUR, курс продажи повысился на 70,79 коп. до 31,2851 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 3 по 10 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 25,53 коп. до 27,0777 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,48 коп. до 26,8209 UAH/USD после стремительного роста на прошлой неделе.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 17 июля

27,1826

27,4755

30,7019

31,2851

3,3400

3,9100

По сравнению с 10 июля

0,3617

0,3978

0,6717

0,7079

0,0000

0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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