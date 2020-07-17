После небольшого падения на прошлой неделе доллар в обменниках пошел в рост

С 10 по 17 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 39,78 коп. до 27,4755 UAH/USD, курс покупки повысился на 36,17 коп. до 27,1826 UAH/USD после небольшого падения на прошлой неделе.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 67,17 коп. до 30,7019 UAH/EUR, курс продажи повысился на 70,79 коп. до 31,2851 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 3 по 10 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 25,53 коп. до 27,0777 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,48 коп. до 26,8209 UAH/USD после стремительного роста на прошлой неделе.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 17 июля 27,1826 27,4755 30,7019 31,2851 3,3400 3,9100 По сравнению с 10 июля 0,3617 0,3978 0,6717 0,7079 0,0000 0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.