Долар продовжить зростати. Аналітик спрогнозував курс на найближчий тиждень

Перед вихідними долар і євро злетіли в ціні, а протягом найближчого тижня очікується, що курс долара до гривні продовжить своє зростання. Готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,9 гривень, а долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 гривень.

Про це РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Аналітик нагадав, що за минулий тиждень курс долара до гривні значно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,3-1,4%.

"Падіння гривні, очевидно, пов'язане із затвердженням нового глави НБУ Кирила Шевченка. Ринки побоюються пом'якшення грошово-кредитної політики регулятора, і усвідомленого розгону інфляції і девальвації до параметрів, закладених у бюджеті на поточний рік", - сказав він.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 26,93 до 27,27 гривень (+1,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,01/27,04 до 27,40/27,43 (+1,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,88/27,10 до 27,24/27,49 (+1,4%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,8% до 0,9%.

Як повідомляли Українські Новини, після невеликого падіння минулого тижня долар в обмінниках пішов у зростання.



Крім того, Кирило Шевченко отримував у державному Банку понад 1 млн грн зарплати в місяць.