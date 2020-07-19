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19 липня 2020, неділя, 08:41 18
Економіка 2020-07-19T10:30:02+03:00
Українські Новини
Долар продовжить зростати. Аналітик спрогнозував курс на найближчий тиждень

Долар продовжить зростати. Аналітик спрогнозував курс на найближчий тиждень

Валерия Драгомирова
НБУ, Нацбанк, курс долара, Долар, Кирило Шевченко
Долар
Долар

Перед вихідними долар і євро злетіли в ціні, а протягом найближчого тижня очікується, що курс долара до гривні продовжить своє зростання. Готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,9 гривень, а долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 гривень.

Про це РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Аналітик нагадав, що за минулий тиждень курс долара до гривні значно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,3-1,4%.

"Падіння гривні, очевидно, пов'язане із затвердженням нового глави НБУ Кирила Шевченка. Ринки побоюються пом'якшення грошово-кредитної політики регулятора, і усвідомленого розгону інфляції і девальвації до параметрів, закладених у бюджеті на поточний рік", - сказав він.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 26,93 до 27,27 гривень (+1,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,01/27,04 до 27,40/27,43 (+1,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,88/27,10 до 27,24/27,49 (+1,4%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,8% до 0,9%.

Як повідомляли Українські Новини, після невеликого падіння минулого тижня долар в обмінниках пішов у зростання.

Крім того, Кирило Шевченко отримував у державному Банку понад 1 млн грн зарплати в місяць.

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