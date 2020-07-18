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18 июля 2020, суббота, 19:30 18
Жизнь 2020-07-18T19:32:13+03:00
Українські Новини
Изнуряющая жара с грозовыми дождями: синоптик предупредила о контрастной погоде в воскресенье

Изнуряющая жара с грозовыми дождями: синоптик предупредила о контрастной погоде в воскресенье

Надежда Комендантова
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Погода. Фото: pixabay
Погода. Фото: pixabay

В то время, как синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в некоторых областях Украины в субботу, в воскресенье, 19 июля, в Украине температура местами поднимется до +30 градусов, на западе ожидаются грозы.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook

"Завтра днем ​​ожидается +25+30 градусов. Дожди с грозами остаются в воскресенье над западной частью Украины", - написала она.

По словам Диденко, на всей территории Украины, кроме западных областей, 19 июля - без существенных осадков.

При этом в Киеве воскресенье будет солнечным и теплым, до +28 градусов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Также синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле.

Тем временем, синоптики прогнозировали, что на выходных часть Украины накроют грозы, ливни, град и похолодание

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