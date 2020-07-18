Изнуряющая жара с грозовыми дождями: синоптик предупредила о контрастной погоде в воскресенье

В то время, как синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в некоторых областях Украины в субботу, в воскресенье, 19 июля, в Украине температура местами поднимется до +30 градусов, на западе ожидаются грозы. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook "Завтра днем ожидается +25+30 градусов. Дожди с грозами остаются в воскресенье над западной частью Украины", - написала она. По словам Диденко, на всей территории Украины, кроме западных областей, 19 июля - без существенных осадков. При этом в Киеве воскресенье будет солнечным и теплым, до +28 градусов. Как сообщали Українськi Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. Также синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле. Тем временем, синоптики прогнозировали, что на выходных часть Украины накроют грозы, ливни, град и похолодание