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18 июля 2020, суббота, 16:00 879 Карта
Общество 2020-07-18T16:15:01+03:00
Українські Новини
Сильные дожди с грозами, градом и шквалами: погода в Украине резко ухудшится

Сильные дожди с грозами, градом и шквалами: погода в Украине резко ухудшится

Надежда Комендантова
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Гроза в Киеве. Фото: From-ua.com
Гроза в Киеве. Фото: From-ua.com

Как и прогнозировали ранее синоптики, на выходных часть Украины накроют грозы, ливни, град и похолодание, в частности, уже в субботу, 18 июля, в некоторых регионах Украины ожидаются грозы, град и сильный ветер.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра, передают Українськi Новини.

"18 июля в западных областях, ночью также в Донецкой и Луганской грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, днем в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди", - говорится в сообщении.

Ураину накроет непогода. Карта: ГидрометцентрУраину накроет непогода. Карта: Гидрометцентр

Как сообщали Українськi Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Также синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле

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