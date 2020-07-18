Сильные дожди с грозами, градом и шквалами: погода в Украине резко ухудшится

Как и прогнозировали ранее синоптики, на выходных часть Украины накроют грозы, ливни, град и похолодание, в частности, уже в субботу, 18 июля, в некоторых регионах Украины ожидаются грозы, град и сильный ветер.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра, передают Українськi Новини.

"18 июля в западных областях, ночью также в Донецкой и Луганской грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, днем в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди", - говорится в сообщении.

Ураину накроет непогода. Карта: Гидрометцентр

Как сообщали Українськi Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Также синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле