Часть Украины накроют грозы, ливни, град и похолодание: синоптик дала прогноз до конца недели

В то время, как синоптики ожидают катаклизмов в Украине из-за аномальной жары, в последний рабочий день недели на всей территории Украины будет в комфортная летняя погода. Кроме Западной Украины, где ожидаются грозы с дождями, а местами ливни и град.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, также осадки периодически могут проскочить на севере, востоке Украины, в Винницкой и Черкасской областях.

Температура воздуха в пятницу ожидается высокой, до +25...+29 градусов. Лишь в западных областях будет свежее: +21...+24 градуса.

В Киеве в пятницу будет без существенных осадков, максимум возможен локальный дождь с грозой. В течение дня воздух прогреется до +27 градусов.

В то же время, синоптик предупредила жителей западной части Украины и туристов, которые собираются туда в ближайшие выходные: 18-19 июля там, как и в пятницу, высокая вероятность ливней, гроз и града.

Как сообщали Українськi Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Также синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле