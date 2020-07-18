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18 июля 2020, суббота, 18:30 19
Политика 2020-07-18T18:46:49+03:00
Українські Новини
Пираты захватили танкер с шестью украинцами у берегов Нигерии

Пираты захватили танкер с шестью украинцами у берегов Нигерии

Надежда Комендантова
Пираты, Плен, Нигерия, Гвинейский залив, украинцы в плену, захват судна
Танкер Curacao Trader Фото: Dryad Global
Танкер Curacao Trader Фото: Dryad Global

Пираты атаковали танкер Curacao Trader и похитили 13 членов экипажа в Гвинейском заливе у берегов Нигерии, среди них шестеро – граждане Украины.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, пишет Украинская правда. 

По уточненной информации, с борта танкера пираты похитили 6 украинских граждан.

"В результате пиратского нападения на судно Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу), похищены 13 из 19 членов экипажа. Среди захваченных моряков - 6 граждане Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела", - сказал сотрудник МИД.

Также издание сообщает, что к судну подошли 8 вооруженных пиратов и попали на борт, а затем похитили членов экипажа. Считается, что похищенной командой являются граждане Украины и России.

Статус танкер CURACAO TRADER IMO 9340908 сейчас отображается как "Не под командованием".

Этот инцидент произошел в самой дальней от берега точке среди всех случаев пиратства, зарегистрированных в Гвинейском заливе. Несмотря на наличие скоростных катеров, весьма вероятно, что преступников поддерживают с большого судна.

Как сообщали Українськi Новини, в марте был освобожден захваченный пиратами моряк судна Alpine Penelope Дмитрий Голяненко.

Также у берегов Африки, в открытом океане с борта иностранного судна "Italia Green" неизвестным образом пропал украинский моряк

Ранее нигерийские пираты взяли в плен 8 украинских моряков у берегов Африки. 

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