Пірати захопили танкер з шістьма українцями біля берегів Нігерії

Пірати атакували танкер Curacao Trader і викрали 13 членів екіпажу в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії, серед них шестеро – громадяни України.

Про це заявив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорєльцев, пише Українська правда.

За уточненою інформацією, з борту танкера пірати викрали 6 українських громадян.

"Внаслідок піратського нападу на судно Curacao Trader в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії (200 миль на північний захід), викрадено 13 з 19 членів екіпажу. Серед захоплених моряків - 6 громадяни України. Посольства України в Нігерії і Великобританії встановили зв'язок з судновласником, оператором судна і уточнюють обставини справи", - сказав співробітник МЗС.

Також видання повідомляє, що до судна підійшли 8 озброєних піратів і потрапили на борт, а потім викрали членів екіпажу. Вважається, що викраденої командою є громадяни України і Росії.

Статус танкер CURACAO TRADER IMO 9340908 зараз відображається як "Не під командуванням".

Цей інцидент стався в найдальшій від берега точці серед усіх випадків піратства, зареєстрованих в Гвінейській затоці. Незважаючи на наявність швидкісних катерів, досить імовірно, що злочинців підтримують з великого судна.

Як повідомляли Українські Новини, раніше нігерійські пірати взяли в полон 8 українських моряків біля берегів Африки.