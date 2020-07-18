В Киеве стремительно увеличивается количество новых случаев коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 17 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 108 человек до 6 797, умерших - на 2 до 128.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Еще на 108 человек увеличилось за минувшие сутки количество жителей Киева, у которых выявили коронавирус. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 6 797 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Заболели 53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет и 2 девочки 6 и 8 лет.

Также заболели 50 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет и 3 мальчика - от 9 месяцев до 8 лет.

В том числе заболели 4 медика.

В больницы столицы госпитализированы 16 человек, другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 40 человек, всего выздоровели 2 360 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Дарницком и Деснянском районах - по 26, в Соломенском - 14, в Святошинском и Голосеевском районах - по 10 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 847 до 58 111, количество умерших от заболевания - на 21 человека до 1 477 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 4,7%, количество новых летальных случаев - на 90,9%.

Также Президент Владимир Зеленский выступает против продления карантина более чем на месяц.