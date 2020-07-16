В Киевской области количество новых случаев COVID-19 упало в два раза

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 15 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 16 человек до 3 144.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 16 июля 2020 на 10:00 официально подтверждены 3 144 случая заболевания коронавирусом. В том числе у 266 детей и 531 медицинского работника", - сказано в нем.

За сутки подтверждены 16 новых случаев коронавирусной болезни, в том числе у 2 детей.

Из заболевших за минувшие сутки 1 человек госпитализирован, а остальные 15 находятся на самоизоляции (под наблюдением).

За отчетные сутки выздоровели 86 человек, в том числе 9 детей.

За период с 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило6 560 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 33 сообщения.

Установлено медицинское наблюдение за 11 521 контактным лицом.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине заболеваемость и смертность от коронавируса продолжают расти несколько дней подряд.

В Киеве за прошедшие сутки коронавирус выявили у 116 человек.