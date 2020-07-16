Кабмин хочет разделить регионы на четыре зоны и вводить карантинные ограничения в зависимости от ситуации

Кабинет Министров намерен разделить регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны и вводить карантинные ограничения из-за коронавируса в зависимости от ситуации в конкретном населенном пункте.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского по предотвращению распространения COVID-19, передают Українськi Новини.

"Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями о существовании карантина в Украине в целом. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области", - сказано в нем.

В свою очередь Зеленский выступил за продление карантина не более, чем на месяц.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский выступает против продления карантина более чем на месяц.

Также по состоянию на 16 июля Киев и 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с 15 июля Киев и Черновицкая область снова признаны не соответствующими критериям.