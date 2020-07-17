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17 июля 2020, пятница, 22:55 7
Происшествия 2020-07-17T22:56:10+03:00
Українські Новини
В Польше молдаванин убил гражданку Украины

В Польше молдаванин убил гражданку Украины

Кира Молчанова
Польша, Молдова, Убийство, Украинцы в Польше
Нож. Фото: pixabay
Нож. Фото: pixabay

В Польше, где недавно горел хостел, в котором жили украинцы, в городе Пулавы гражданин Молодвы зарезал 26-летнюю украинку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Убийство произошло во вторник, 14 июля. Нападавший и его жертва жили в одном доме и работали в заведениях по переработке фруктов. В этот день между молдаванином и украинской произошла ссора. В какой-то момент мужчина втянул женщину в дом и там напал на ее. Пока мотивы убийства неизвестны.

На момент прибытия скорой помощи женщина еще была жива, но спасти ее не удалось.

45-летнего молдаванина задержали на месте происшествия. У него изъяли нож, которым он вероятно ударил жертву.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве. Ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщали Українські Новини, в Польше пьяный украинец в день выборов позвонил в полицию и угрожал взорвать один из избирательных участков в Слупии Конецкой Свентокшиского воеводства.

В аэропорту польского города Бдигош произошло крушение легкомоторного самолета, который разбился во время посадки.

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