В Польше молдаванин убил гражданку Украины

В Польше, где недавно горел хостел, в котором жили украинцы, в городе Пулавы гражданин Молодвы зарезал 26-летнюю украинку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Убийство произошло во вторник, 14 июля. Нападавший и его жертва жили в одном доме и работали в заведениях по переработке фруктов. В этот день между молдаванином и украинской произошла ссора. В какой-то момент мужчина втянул женщину в дом и там напал на ее. Пока мотивы убийства неизвестны.

На момент прибытия скорой помощи женщина еще была жива, но спасти ее не удалось.

45-летнего молдаванина задержали на месте происшествия. У него изъяли нож, которым он вероятно ударил жертву.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве. Ему грозит пожизненное заключение.

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