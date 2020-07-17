В Польше молдаванин убил гражданку Украины

В Польше, где недавно горел хостел, в котором жили украинцы, в городе Пулавы гражданин Молодвы зарезал 26-летнюю украинку. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио". Убийство произошло во вторник, 14 июля. Нападавший и его жертва жили в одном доме и работали в заведениях по переработке фруктов. В этот день между молдаванином и украинской произошла ссора. В какой-то момент мужчина втянул женщину в дом и там напал на ее. Пока мотивы убийства неизвестны. На момент прибытия скорой помощи женщина еще была жива, но спасти ее не удалось. 45-летнего молдаванина задержали на месте происшествия. У него изъяли нож, которым он вероятно ударил жертву. Мужчине предъявили обвинение в убийстве. Ему грозит пожизненное заключение. Как сообщали Українські Новини, в Польше пьяный украинец в день выборов позвонил в полицию и угрожал взорвать один из избирательных участков в Слупии Конецкой Свентокшиского воеводства. В аэропорту польского города Бдигош произошло крушение легкомоторного самолета, который разбился во время посадки.