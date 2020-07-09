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  • В Польше арестовали подозреваемого в поджоге хостела, в котором жили украинские заробитчане
09 июля 2020, четверг, 09:56 1810
Происшествия 2020-07-09T11:00:02+03:00
Українські Новини
В Польше арестовали подозреваемого в поджоге хостела, в котором жили украинские заробитчане

В Польше арестовали подозреваемого в поджоге хостела, в котором жили украинские заробитчане

Ирина Николенко
Польша, Украинцы, Проишествия, Заробитчане, хостел, Заробитчане в Польше
Поджог хостела в Польше. Фото: mediator.te.ua
Поджог хостела в Польше. Фото: mediator.te.ua

Польская полиция арестовала 42-летнего поляка, которого обвиняют в умышленном поджоге хостела, в котором жили украинские заробитчане. Об этом сообщает издание Yavp.pl, передают Українські Новини.

Как сообщают правоохранители, поляк также проживал в хостеле с украинцами. Он был конфликтным человеком и имел неприязненные отношения со многими жителями, в том числе и с другими поляками.

По данным правоохранителей, мужчина совершил поджог не на национальной почве, а по личным причинам.

По предварительным данным, огонь был разожжен таким образом, чтобы он быстро разошелся по дому.

Сейчас поляка арестовали на 3 месяца, пока будет длиться следствие.

Ранее Українські Новини сообщали, в Польше произошла ДТП с украинцами в районе населенного пункта Богуславице. Вследствие столкновения автобуса с двумя грузовыми автомобилями пострадали больше 30 людей.

5 июля в Польше на автодороге между Рогово и Дзьвижино, в Западнопоморском воеводстве, произошло ДТП с участием трех автобусов, в которых находились пассажиры, в результате чего пострадали 14 человек.

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