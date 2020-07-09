В Польше арестовали подозреваемого в поджоге хостела, в котором жили украинские заробитчане

Польская полиция арестовала 42-летнего поляка, которого обвиняют в умышленном поджоге хостела, в котором жили украинские заробитчане . Об этом сообщает издание Yavp.pl , передают Українські Новини.

Как сообщают правоохранители, поляк также проживал в хостеле с украинцами. Он был конфликтным человеком и имел неприязненные отношения со многими жителями, в том числе и с другими поляками.

По данным правоохранителей, мужчина совершил поджог не на национальной почве, а по личным причинам.

По предварительным данным, огонь был разожжен таким образом, чтобы он быстро разошелся по дому.

Сейчас поляка арестовали на 3 месяца, пока будет длиться следствие.

Ранее Українські Новини сообщали, в Польше произошла ДТП с украинцами в районе населенного пункта Богуславице. Вследствие столкновения автобуса с двумя грузовыми автомобилями пострадали больше 30 людей.

5 июля в Польше на автодороге между Рогово и Дзьвижино, в Западнопоморском воеводстве, произошло ДТП с участием трех автобусов, в которых находились пассажиры, в результате чего пострадали 14 человек.