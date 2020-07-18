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18 июля 2020, суббота, 05:15 16
Lifestyle 2020-07-18T05:15:01+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака ждут перемены, — астролог

Трех знаков зодиака ждут перемены, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 17 июля 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 17 июля 2020. Фото: pixabay

В то время, как в пятницу звезды были на стороне Близнецов, Раков и Козерогов, в субботу у Тельцов, Львов и Рыб произойдут в жизни перемены. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака 18 июля, расскажут Українські Новини.

Телец

Этот день будет принесет Тельцам хорошее настроение и радостные события. В этот период можно планировать встречи и встречаться с друзьями. Все мероприятия в этот день пройдут успешно, удача будет на стороне представителей этого. У них многое получится, и вы сможете добиться желаемого. Также Тельцам в этот день представится возможность укрепить отношения и вывести их на новый уровень. А тем представителям этого знака зодиака, которые не состоят в отношениях, звезды сулят романтическое знакомство.

Лев

Этот день станет благоприятным периодом для Львов. Они будут настроены решительно и готовы свернуть горы. Их упорство и терпение принесут положительные плоды, дела не будут стопориться. В этот период ждите хороших новостей, которые перевернут жизнь с ног на голову. В личной жизни звезды советуют не оглядываться назад. Если ваши отношения с партнером разладились, то сейчас наступило самое время, чтобы задуматься о новом этапе в вашей жизни.

Рыбы

В субботу звезды принесут Рыбам перемены к лучшему во всех сферах жизни. Этот период подарит возможность реализовать в жизнь смелые замыслы и проекты. Можно планировать важные дела, проводить финансовые операции. У представителей этого знака получится успешно заработать, применив свои профессиональные навыки и способности, нужно только действовать решительно и напористо. День благоприятен для общения. Вероятно также получение прибыли.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба назвал четыре знака зодиака, которым крупно повезет во второй половине июля.

Также 17-19 июля часть Украины накроют грозы, ливни, град и похолодание.

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