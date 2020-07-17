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17 июля 2020, пятница, 05:00 371
Lifestyle 2020-07-17T05:00:01+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака справятся с любыми препятствиями сегодня, — астролог

Три знака зодиака справятся с любыми препятствиями сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 17 июля 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 17 июля 2020. Фото: pixabay

В то время, как Павел Глоба прогнозирует, что во второй половине июля Овнам, Девам, Весам и Скорпионам крупно повезет, в пятницу Близнецы, Раки и Козероги смогут справиться со всеми трудностями и препятствиями. Подробнее о том, что ждет представителей этих четырех знаков зодиака 17 июля, расскажут Українські Новини.

Близнецы

У Близнецов будет удачный день, когда заняться новыми делами. В это время не исключено продвижение по карьерной лестнице. Для представителей этого знака откроются новые горизонты, деловая активность позволит продвинуться в делах. В пятницу отношения со второй половинкой будут гармоничными. Веером ожидайте приятных сюрпризов.

Рак

День будет благоприятный для тех Раков, которые распланировали все дела заранее. В пятницу удача будет на их стороне. Не исключены положительные подвижки в финансовой сфере. В этот день не комплексуйте, если у что-то не будет получаться с первого раза. Настойчивость и вера в собственные силы станут тем фактором, который поможет преодолеть и справиться с любыми трудностями. Романтические контакты в этот день принесут радость. Не исключен флирт с представителями противоположного пола.

Козероги

Козерогов ждет благоприятный день, который будет наполнен интересными и многообещающими событиями. Представителей этого знака ожидают хорошие перспективы. Если не упустите свой шанс, сможете значительно преуспеть. Наиболее благоприятное для рывка вперед время наступит после обеда. Звезды сулят Козерогам удачу и обещают свою поддержку во всех начинаниях. В это время также не исключены важные знакомства, могут произойти романтические встречи.

Как собщали Українські Новини, в августе в Украину придет аномальный зной и засуха.

Также над Землей пролетела редчайшая комета NEOWISE на фоне полярного сияния в Канаде.

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