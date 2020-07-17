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17 июля 2020, пятница, 21:36 292
Верховная Рада и партии 2020-07-17T21:37:41+03:00
Українські Новини
В Закарпатской области появилось 6 районов: список

В Закарпатской области появилось 6 районов: список

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Районы, Укрупнение районов, закарпатский район
Карпаты. Фото: tamtour.com.ua
Карпаты. Фото: tamtour.com.ua

Верховная Рада создала 6 укрупненных районов в Закарпатской области вместо 13.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В частности, созданы Береговский район (с административным центром в Береговом), Мукачевский (с центром в Мукачево), Раховский (с центром в Рахове), Тячевский (с центром в Тячеве), Ужгородский (с центром в Ужгороде) и Хустский (с центром в Хусте).

Всего Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Как сообщали Українськi Новини, 12 июня Кабинет Министров предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 10 в Крыму и 7 на оккупированных территориях Донбасса.

Кабинет министров предложил Верховной Раде создать 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25 нынешних.

В июне Кабмин предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25.

Также Кабинет министров предложил создать в Одесской области 6 укрупненных районов вместо нынешних 26.

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