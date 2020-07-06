ВСУ усилили все виды разведки, угрозы прямого вторжения России нет, - Наев

В то время, как политтехнолог Петров прогнозирует обострение конфликта с Россией уже в этот вторник, Вооруженные силы Украины усилили все виды разведки, угрозы прямого вторжения России нет.

Об этом в эфире телекомпании ICTV сообщил командующий ООС Сергей Наев, передают Українськi Новини.

"По состоянию на сегодня Вооруженные силы Украины усилили все виды разведки... Угрозы вторжения со стороны Российской Федерации не отмечается", - сказал он.

По его словам, ежедневно Вооруженные силы и разведка получают данные о расположении и наращивании сил Россией на границе с Украиной.

Наев сообщил, что антитеррористические и противодиверсионные меры продлены до зимы.

Вместе с тем он подчеркнул, что ситуация стабильная и контролируемая.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство обороны предупреждает о возможном наступлении России на Украину.

Тем временем, Зеленский намекнул, что не простит Турчинову сдачу Крыма без боя.