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06 июля 2020, понедельник, 23:52 16
Силовые структуры 2020-07-06T23:52:13+03:00
Українські Новини
ВСУ усилили все виды разведки, угрозы прямого вторжения России нет, - Наев

ВСУ усилили все виды разведки, угрозы прямого вторжения России нет, - Наев

Надежда Комендантова
Война, Минобороны, Украина-Россия, наступление армии, война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, Сергей Наев, зона ООС
Украина-Россия Фото: nbnews.com.ua
Украина-Россия Фото: nbnews.com.ua

В то время, как политтехнолог Петров прогнозирует обострение конфликта с Россией уже в этот вторник, Вооруженные силы Украины усилили все виды разведки, угрозы прямого вторжения России нет.

Об этом в эфире телекомпании ICTV сообщил командующий ООС Сергей Наев, передают Українськi Новини.

"По состоянию на сегодня Вооруженные силы Украины усилили все виды разведки... Угрозы вторжения со стороны Российской Федерации не отмечается", - сказал он.

По его словам, ежедневно Вооруженные силы и разведка получают данные о расположении и наращивании сил Россией на границе с Украиной.

Наев сообщил, что антитеррористические и противодиверсионные меры продлены до зимы.

Вместе с тем он подчеркнул, что ситуация стабильная и контролируемая.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство обороны предупреждает о возможном наступлении России на Украину.

Тем временем, Зеленский намекнул, что не простит Турчинову сдачу Крыма без боя.

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