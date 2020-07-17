За последние полгода украинская аудитория в Instagram увеличилась на 13%, в Facebook – на 7,1%, — исследование

За январь-июнь 2020 года по сравнению со вторым полугодием 2019 года украинская аудитория в социальной сети Instagram увеличилась на 13% или на 1,5 млн пользователей, в Facebook - на 7,1%, или на 1 млн пользователей, в то время, как ранее Facebook удалил десятки аккаунтов, занимавшихся политической пропагандой.

Об этом говорится в исследовании коммуникационного агентства "Рlusone", передают Українські Новини.

"За последние полгода украинская аудитория Facebook выросла на 1 млн до 15 млн пользователей, а Instagram - на 1,5 млн (до 13 млн пользователей). А рекламными инструментами Facebook можно охватить уже 21 млн пользователей. За полгода этот показатель увеличился на 1,5 млн пользователей. Также продолжает возрастать популярность Facebook Messenger. В Украине уже около 40% пользователей интернета предпочитают этот сервис", - говорится в исследовании.

В то же время, аудитория Instagram в Украине возрастает на 50% быстрее, чем в Facebook.

Согласно исследованию, почти во всех областях и областных центрах Украины лидером по использованию остается Facebook; исключением является Харьковская область, где Instagram имеет 36% проникновения против 32% у Facebook, а также Одесская и Запорожская область, где обе соцсети имеют одинаковый уровень проникновения (39% и 32% соответственно).

По темпам прироста проникновения Instagram лидирует в большинстве областей и в половине областных центров.

Наибольший уровень проникновения Instagram наблюдается в Киевской (49%), Одесской (39%) и Харьковской (36%) областях; наименьший - в Черкасской (25%), Кировоградской (25%) и Черниговской (24%) областях.

За последние полгода количество пользователей и у Instagram, и у Facebook возрастает почти во всех возрастных группах.

При этом Facebook предпочитают пользователи старше 30 лет (наибольшей является группа пользователей 33 лет 480 тыс. пользователей); Instagram более популярен среди пользователей младше 29 лет.

Согласно исследованию, украинские женщины больше пользуются вышеуказанными соцсетями; количество пользователей-женщин выше количества пользователей-мужчин почти во всех возрастных группах.

Абсолютное большинство пользователей заходит в Facebook с мобильных устройств, а количество пользователей, которые используют исключительно мобильную версию Facebook выросло на более чем 1 млн пользователей.

При этом, пользователи в возрасте 18-24 лет начали чаще использовать десктоп (так называемое окно графической среды пользователя) для доступа в Facebook.

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