За останні півроку українська аудиторія в Instagram збільшилася на 13%, у Facebook – на 7,1%, — дослідження

За січень-червень 2020 року порівняно з другим півріччям 2019 року українська аудиторія соціальної мережі Instagram збільшилася на 13% або на 1,5 млн користувачів, у Facebook — на 7,1%, або на 1 млн користувачів, тоді як раніше Facebook видалив десятки акаунтів, що займалися політичною пропагандою.

Про це сказано в дослідженні комунікаційного агентства "Рlusone", передають Українські Новини.

"За останні півроку українська аудиторія Facebook зросла на 1 млн до 15 млн користувачів, а Instagram — на 1,5 млн (до 13 млн користувачів). А рекламними інструментами Facebook можна охопити вже 21 млн користувачів. За півроку цей показник збільшився на 1,5 млн користувачів. Також продовжує зростати популярність Facebook Messenger. В Україні вже близько 40% користувачів інтернету мають цей сервіс", — сказано в дослідженні.

Аудиторія Instagram в Україні зростає на 50% швидше, ніж в Facebook.

Згідно з дослідженням, майже у всіх областях та обласних центрах України лідером з використання залишається Facebook; винятком є Харківська область, де Instagram має 36% проникнення проти 32% у Facebook, а також Одеська і Запорізька області, де обидві соцмережі мають однаковий рівень проникнення (39% і 32% відповідно).

За темпами приросту проникнення Instagram лідирує в більшості областей і в половині обласних центрів.

Найбільший рівень проникнення Instagram спостерігається в Київській (49%), Одеській (39%) та Харківської (36%) областях; найменше - у Черкаській (25%), Кіровоградській (25%) та Чернігівській (24%) областях.

За останні півроку кількість користувачів у Instagram, і у Facebook зростає майже у всіх вікових групах.

При цьому Facebook обирають користувачі, старші 30 років (найбільшою є група користувачів 33 років 480 тис. користувачів); Instagram більш популярний серед користувачів віком до 29 років.

Згідно з дослідженням, українські жінки більше користуються вищевказаними соцмережами; кількість користувачів-жінок вища кількості користувачів-чоловіків майже у всіх вікових групах.

Абсолютна більшість користувачів заходить в Facebook з мобільних пристроїв, а кількість користувачів, які використовують виключно мобільну версію Facebook зросла на більш ніж 1 млн користувачів.

При цьому, користувачі у віці 18-24 років почали частіше використовувати десктоп (так зване вікно графічного середовища користувача) для доступу в Facebook.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з 15 липня запрацював музичний сервіс Spotify.