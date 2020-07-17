підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 липня 2020, пʼятниця, 21:31 12
Інтернет і IT 2020-07-17T23:30:03+03:00
Українські Новини
За останні півроку українська аудиторія в Instagram збільшилася на 13%, у Facebook – на 7,1%, — дослідження

За останні півроку українська аудиторія в Instagram збільшилася на 13%, у Facebook – на 7,1%, — дослідження

Елена Новикова
Facebook, Instagram, Messenger, Дослідження
Телефон. Фото: pexels
Телефон. Фото: pexels

За січень-червень 2020 року порівняно з другим півріччям 2019 року українська аудиторія соціальної мережі Instagram збільшилася на 13% або на 1,5 млн користувачів, у Facebook — на 7,1%, або на 1 млн користувачів, тоді як раніше Facebook видалив десятки акаунтів, що займалися політичною пропагандою.

Про це сказано в дослідженні комунікаційного агентства "Рlusone", передають Українські Новини.

"За останні півроку українська аудиторія Facebook зросла на 1 млн до 15 млн користувачів, а Instagram — на 1,5 млн (до 13 млн користувачів). А рекламними інструментами Facebook можна охопити вже 21 млн користувачів. За півроку цей показник збільшився на 1,5 млн користувачів. Також продовжує зростати популярність Facebook Messenger. В Україні вже близько 40% користувачів інтернету мають цей сервіс", — сказано в дослідженні.

Аудиторія Instagram в Україні зростає на 50% швидше, ніж в Facebook.

Згідно з дослідженням, майже у всіх областях та обласних центрах України лідером з використання залишається Facebook; винятком є Харківська область, де Instagram має 36% проникнення проти 32% у Facebook, а також Одеська і Запорізька області, де обидві соцмережі мають однаковий рівень проникнення (39% і 32% відповідно).

За темпами приросту проникнення Instagram лідирує в більшості областей і в половині обласних центрів.

Найбільший рівень проникнення Instagram спостерігається в Київській (49%), Одеській (39%) та Харківської (36%) областях; найменше - у Черкаській (25%), Кіровоградській (25%) та Чернігівській (24%) областях.

За останні півроку кількість користувачів у Instagram, і у Facebook зростає майже у всіх вікових групах.

При цьому Facebook обирають користувачі, старші 30 років (найбільшою є група користувачів 33 років 480 тис. користувачів); Instagram більш популярний серед користувачів віком до 29 років.

Згідно з дослідженням, українські жінки більше користуються вищевказаними соцмережами; кількість користувачів-жінок вища кількості користувачів-чоловіків майже у всіх вікових групах.

Абсолютна більшість користувачів заходить в Facebook з мобільних пристроїв, а кількість користувачів, які використовують виключно мобільну версію Facebook зросла на більш ніж 1 млн користувачів.

При цьому, користувачі у віці 18-24 років почали частіше використовувати десктоп (так зване вікно графічного середовища користувача) для доступу в Facebook.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з 15 липня запрацював музичний сервіс Spotify.

 

Більше новин про: Facebook Instagram Messenger Дослідження

Facebook видалив десятки акаунтів, які займалися п...
Facebook запустив спрощену версію Messenger...
20 вибачень від Цукерберга. Українські модератори ...
Перш ніж ситуація покращиться, вона стане ще гірше...
Рада створила 136 укрупнених районів
У Києві зафіксували рекорд з кількості людей, які вилікувалися від коронавірусу
Новини
У Польщі молдаванин вбив громадянку України 22:55
МАУ хоче ввести збір для покращення інфраструктури аеропортів 22:30
У Миколаївській області буде 4 райони: список 21:57
Вибух у метро
Біля метро в Києві стався вибух. Одного чоловіка поранено 21:52
У Тернопільській області буде 3 райони замість 17 21:42
більше новин
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Кадрові скандали в Держпраці виникли через спроби створити важіль тиску на бізнес під вибори, - ЗМІ 12:14
Поліція намагається встановити точні збитки від забудови Stolitsa Group Молчанової на землях ДП "Пуща-Водиця" 11:38
Олег Бахматюк. Фото: latifundist.com
Інститут Корецького вважає, що ВАКС не має права розглядати справу Бахматюка 15:14
Чорноморські портовики вийшли на мітинг проти російської експансії, - ЗМІ 08:45
більше новин
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Всі вже втомилися. Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць 14:09
Засновниця ТМ "Малятко" вимагає від влади зупинити рейдерство, – ЗМІ 17:22 Відео
Епідеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа 09:40
Рада призначила головою НБУ Шевченка 11:25
більше новин
Міноборони планує у вересні провести військові навчання у відповідь на навчання Росії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok