В Украине с 15 июля заработает музыкальный сервис Spotify

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля начинает работу в Украине, в то время, как до конца года Google Play Music собираются закрыть. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сервиса, передают Українськi Новини.

"Самый популярный в мире музыкальный стриминговый сервис теперь доступен в Украине", - сказано в нем.

На данный момент сервис используют более 286 миллионов человек во всем мире.

Сервис доступен бесплатно или по подписке на Spotify Premium, которая позволяет слушать музыку без рекламы.

Помимо старта в Украине, Spotify также начал работу в Молдове, Казахстане, Беларуси, России, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии.

Spotify Premium открывает доступ к полному пакету услуг сервиса за 4,99 доллара в месяц.

Стоимость семейного тарифа Spotify Premium составит 7,99 доллара в месяц, к нему может подключиться до 6 членов семьи.

Spotify Premium для студентов доступен по цене 2,49 доллара в месяц.

С запуском Spotify в Украине и в 12 других странах сервис будет доступен в общем на 92 рынках.

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