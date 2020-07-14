подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • В Украине с 15 июля заработает музыкальный сервис Spotify
14 июля 2020, вторник, 21:45 13
Жизнь 2020-07-14T21:45:47+03:00
Українські Новини
В Украине с 15 июля заработает музыкальный сервис Spotify

В Украине с 15 июля заработает музыкальный сервис Spotify

Елена Новикова
Музыка, Музыкальный сервис, Spotify, Музыкальный стриминговый сервис
Spotify. Фото: Facebook/Spotify
Spotify. Фото: Facebook/Spotify

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля начинает работу в Украине, в то время, как до конца года Google Play Music собираются закрыть. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сервиса, передают Українськi Новини.

"Самый популярный в мире музыкальный стриминговый сервис теперь доступен в Украине", - сказано в нем.

На данный момент сервис используют более 286 миллионов человек во всем мире.

Сервис доступен бесплатно или по подписке на Spotify Premium, которая позволяет слушать музыку без рекламы.

Помимо старта в Украине, Spotify также начал работу в Молдове, Казахстане, Беларуси, России, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии.

Spotify Premium открывает доступ к полному пакету услуг сервиса за 4,99 доллара в месяц.

Стоимость семейного тарифа Spotify Premium составит 7,99 доллара в месяц, к нему может подключиться до 6 членов семьи.

Spotify Premium для студентов доступен по цене 2,49 доллара в месяц.

С запуском Spotify в Украине и в 12 других странах сервис будет доступен в общем на 92 рынках.

Как сообщали Українськi Новини, 19 июня Боб Дилан выпустил 39-й студийный альбом Rough and Rowdy Ways

Также Президент Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Народный артист Украины" артисту, юмористу, телеведущему, бывшему члену команды КВН "Одесские джентельмены" Олегу Филимонову, звание "Заслуженный артист Украины" - певцу Аресену Мирзояну, певцу и продюсеру Алексею Потапенко (Потап).

Больше новостей о: Музыка Музыкальный сервис Spotify Музыкальный стриминговый сервис

Верховная Рада упростила работу ФЛП. Что изменилось
МВД инициирует госрегистрацию новых автомобилей через юрлица и физлица. Что изменится
Новости
В Ровенской области ослабили карантин и разрешили возобновить работу кинотеатров. Какие условия 21:59
В Черновицкой области ослабили карантин. Что разрешено 21:00
Похолодание до +4, ливни и шквальный ветер. Прогноз погоды на 15 июля 21:00
В Украине за полгода выросло количество смертельных ДТП 20:55
Во Львове ослабили карантин: разрешили возобновить работу детских садов и отелей 20:32
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Доллар растет второй день подряд. Официальный курс валют на вторник 05:20
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
ДТП под Киевом. Фото: пресс-служба Полиции Киева
В полиции начали расследовать ДТП под Киевом, в котором погибла семья из 4 человек 11:52
Одесса готовится к шторму. Людям рекомендуют оставаться дома 11:15
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
До 10 лет тюрьмы и лишение прав: виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении 19:00
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
больше новостей
Венгрия смягчила требования к въезду украинцев: кому можно въехать в страну
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok