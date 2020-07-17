В Окружном админсуде Киева проходят обыски по делам Майдана

В то время, как ГБР сформировало подразделение по расследованию "дел Майдана", в Окружном административном суде Киева проходят обыски по делам Майдана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 17 июля 2020 года, в Окружном административном суде города Киева проводятся следственно-оперативные мероприятия. Среди озвученных оснований - расследование "дел Майдана", - сказано в нем.

Отмечается, что суд продолжает работу в обычном режиме.

"В очередной раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела - на основании постановления суда (на этот раз - Ленинского районного суда г. Кировограда). Начиная с 2015 года это не первая попытка дискредитации Окружного административного суда города Киева таким образом", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, обыски в Окружном административном суде проходили также и в 2019 году.

Окружной адмистративный суд Киева считал обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка.