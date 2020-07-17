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17 июля 2020, пятница, 09:12 292
Мир 2020-07-17T11:15:04+03:00
Українські Новини
Болгария и Румыния продлили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Болгария и Румыния продлили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Елизавета Кесельман
Румыния, Болгария, ЧС, чрезвычайные ситуации
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

Болгария и Румыния синхронно продлили режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса несмотря на то, что Болгария ранее открыла въезд для украинцев без прохождения карантина, а Румыния ранее заявляла, что не будет пересматривать запрет на въезд украинцев до 17 июля. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарские и румынские СМИ. 

Как сообщается, Болгария продолжила режим чс до конца июля, в Румынии аналогичные меры будут действовать 30 дней. Причиной тому является существенный рост новых случаев коронавируса, который наблюдают с начала июня. 

Тем временем, в Румынии также растет число новых случаев. Так, за последние 24 часа зарегистрировали 777 заражений, наиболее с начала эпидемии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации правительство решило продлить режим чрезвычайной ситуации начиная с 17 июля еще на 30 дней.

"В этих условиях, когда не только количество пациентов не уменьшается, а даже увеличивается, очевидно, что состояние чрезвычайной ситуации будет продлен на 30 дней, но храниться только те ограничения, которые теперь действуют. Следовательно, не предусматривается введение новых ограничений, поскольку, к сожалению, учитывая это развитие, невозможно ввести новые расслабления ", - заявил президент Румынии Йоханнис.

Как сообщали Українські Новини, с 16 июля Болгария разрешила авиаперелеты из Украины. 

Тем временем Евросоюз не откроет границы для украинцев еще минимум две недели. 

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