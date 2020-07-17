Болгария и Румыния продлили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Как сообщается, Болгария продолжила режим чс до конца июля, в Румынии аналогичные меры будут действовать 30 дней. Причиной тому является существенный рост новых случаев коронавируса, который наблюдают с начала июня.

Тем временем, в Румынии также растет число новых случаев. Так, за последние 24 часа зарегистрировали 777 заражений, наиболее с начала эпидемии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации правительство решило продлить режим чрезвычайной ситуации начиная с 17 июля еще на 30 дней.

"В этих условиях, когда не только количество пациентов не уменьшается, а даже увеличивается, очевидно, что состояние чрезвычайной ситуации будет продлен на 30 дней, но храниться только те ограничения, которые теперь действуют. Следовательно, не предусматривается введение новых ограничений, поскольку, к сожалению, учитывая это развитие, невозможно ввести новые расслабления ", - заявил президент Румынии Йоханнис.

Как сообщали Українські Новини, с 16 июля Болгария разрешила авиаперелеты из Украины.

Тем временем Евросоюз не откроет границы для украинцев еще минимум две недели.