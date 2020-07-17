В Волынской области вместо 16 районов создали 4

Верховная Рада создала 4 укрупненных района в Волынской области вместо нынешних 16.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Центрами четырех укрупненных районов станут Луцк, Ковель, Владимир-Волынский и Камень-Каширский.

Луцкий район увеличен за счет включения в него Рожищенского, Гороховского и Киверцовского районов.

После укрупнения население Луцкого района составит 457,3 тыс. жителей.

В состав Ковельского района включен Шацкий, Любомльский, Турийский, Ратновский и Старовыжевский районы.

Население этого района составит 271 тыс. человек.

Владимир-Волынский район расширен за счет включения в него Локачинского и Иваничевского районов.

В нем будут проживать 174,7 тыс. жителей.

В Камень-Каширский район включены Любешовский и Маневичский районы.

Его население составит 132,4 тыс. человек.

Как сообщали Українськi Новини, комитет госвласти предлагал Раде создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабмином 129.

Также 12 июня Кабинет Министров утвердил территории 1 470 территориальных общин с административными центрами во всех 24 областях за исключением Крыма.