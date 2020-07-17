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17 липня 2020, пʼятниця, 18:13 8
Суспільство 2020-07-17T19:15:02+03:00
Українські Новини
У Волинській області замість 16 районів буде 4

У Волинській області замість 16 районів буде 4

Ольга Фандорина
Волинська область, районування, нові райони, нові райони Волинської області
Волинська область. Фото: photoukraine.com
Волинська область. Фото: photoukraine.com

Верховна Рада створила 4 укрупнених райони у Волинській області замість нинішніх 16.

За прийняття відповідного проєкту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Центрами чотирьох укрупнених районів стануть Луцьк, Ковель, Володимир-Волинський, Камінь-Каширський.

Луцький район збільшений за рахунок включення в нього Рожищенського, Горохівського та Ківерцівського районів.

Після укрупнення населення Луцького району становитиме 457,3 тис. жителів.

До складу Ковельського району включений Шацький, Любомльський, Турійський, Ратнівський та Старовижівський райони.

Населення цього району становитиме 271 тис. осіб.

Володимир-Волинський район розширений за рахунок включення в нього Локачинського та Іваничівського районів.

У ньому проживатимуть 174,7 тис. жителів.

У Камінь-Каширський район включені Любешівський та Маневицький райони.

Його населення становитиме 132,4 тис. осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Раді пропонували створити 133 укрупнених райони замість запропонованих Кабміном 129.

Також 12 червня Кабінет Міністрів затвердив території 1 470 територіальних громад з адміністративними центрами у всіх 24 областях, за винятком Криму.

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