подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 июля 2020, понедельник, 11:30 134
Общество 2020-07-06T13:00:03+03:00
Українські Новини
После выходных Киев снова "сковали" тянучки и пробки. Где самые загруженные дороги

После выходных Киев снова "сковали" тянучки и пробки. Где самые загруженные дороги

Ирина Николенко
Киев, Тянучки, Пробки в Киеве, Пробки в столице, Пробки на дорогах
Автомобильные пробки. Фото: kiev.informator.ua
Автомобильные пробки. Фото: kiev.informator.ua

После выходных в Киеве с утра снова образовались пробки: движение затруднено в центре города, а также на Голосеевском проспекте и Северном мосту.  Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты, передают Українські Новини.

Согласно данным Google-карт, транспортное движение затруднено на бульваре Тараса Шевченко с задержкой до 9 минут, улице Саксаганского – до 10 минут, а также на проспекте Победы и Набережном шоссе.

Тянучки в центре Киева. Карта: Google MapsТянучки в центре Киева. Карта: Google Maps

Пробка образовалась на Северном мосту с задержкой движения в 17 минут и тянучка на проспекте Степана Бандеры.

Пробка на Северном мосту. Карта: Google MapsПробка на Северном мосту. Карта: Google Maps

Также наблюдается пробка на Голосеевском проспекте с задержкой движения в 26 минут, а также на проспекте Валерия Лобановского и Большой Окружной дороге.

Пробка на Голосеевском проспекте. Карта: Google MapsПробка на Голосеевском проспекте. Карта: Google Maps

Ранее Українські Новини сообщали, из-за проблем городского трафика, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

По данным компания по анализу и регулированию трафика ТomTom, в 2019 году в столице Киеве среднестатистический водитель провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.

Больше новостей о: Киев Тянучки Пробки в Киеве Пробки в столице Пробки на дорогах

Количество заболевших COVID-19 в Киеве увеличилось...
Проспект Шухевича снова "застрял" в пробке. Где са...
Киев продолжают "сковывать" пробки и тянучки. Карт...
В Киеве утром образовались пробки и тянучки. Где б...
Киев разрешил кафе и кинотеатрам работать после 22:00
В Киеве снова уменьшилась заболеваемость коронавирусом за сутки
Новости
Задержание украинцев в Греции. Авиакомпании указывают на ответственность туриста 13:19
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут после двухнедельного снижения 13:11
В Киеве снова уменьшилась заболеваемость коронавирусом за сутки 13:05
Эксперты назвали топ-3 полезных продукта для здоровых и крепких зубов 13:00
Авторы законопроекта о медиа утверждают, что он не повлечет бюджетных расходов, хотя это не так 12:59 Документ
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Индексации пенсий не превышают 100-200 грн для большинства пенсионеров, - ОПЗЖ 15:56
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Луценко подтвердил правдивость записей Деркача: Порошенко согласовывал с Байденом его назначение генпрокурором 19:45
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
больше новостей
Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok