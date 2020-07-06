После выходных Киев снова "сковали" тянучки и пробки. Где самые загруженные дороги

После выходных в Киеве с утра снова образовались пробки: движение затруднено в центре города, а также на Голосеевском проспекте и Северном мосту. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты, передают Українські Новини.

Согласно данным Google-карт, транспортное движение затруднено на бульваре Тараса Шевченко с задержкой до 9 минут, улице Саксаганского – до 10 минут, а также на проспекте Победы и Набережном шоссе.

Тянучки в центре Киева. Карта: Google Maps

Пробка образовалась на Северном мосту с задержкой движения в 17 минут и тянучка на проспекте Степана Бандеры.

Пробка на Северном мосту. Карта: Google Maps

Также наблюдается пробка на Голосеевском проспекте с задержкой движения в 26 минут, а также на проспекте Валерия Лобановского и Большой Окружной дороге.

Пробка на Голосеевском проспекте. Карта: Google Maps

Ранее Українські Новини сообщали, из-за проблем городского трафика, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

По данным компания по анализу и регулированию трафика ТomTom, в 2019 году в столице Киеве среднестатистический водитель провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.