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17 июля 2020, пятница, 14:17 779
Общество 2020-07-17T14:45:02+03:00
Українські Новини
Коцюбинское включили в Бучанский район Киевской области

Коцюбинское включили в Бучанский район Киевской области

Валерия Драгомирова
Киевская область, Коцюбинское, Бучанский район
Коцюбинское. Фото: kievvlast.com.ua
Коцюбинское. Фото: kievvlast.com.ua

Верховная Рада включила поселок Коцюбинское в Бучанский район Киевской области.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Этим постановлением Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490, в том числе 7 укрупненных районов в Киевской области вместо 25 нынешних.

При этом в составе Бучанского района включена территория Коцюбинской поселковой территориальной общины.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2018 года Киевский городской совет просил Раду рассмотреть присоединение поселка Коцюбинское Киевской области к столице и ранее Коцюбинское согласилось создать агломерацию с Киевом.

В июле текущего года мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко повторно выступил за присоединение Коцюбинского к Киеву.

Ранее Киевский апелляционный суд признал незаконным решение о присоединении Коцюбинского к Ирпеню. 

Тем временем Киевский апелляционный суд признал незаконным решение о присоединении Коцюбинского к Ирпеню. 

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