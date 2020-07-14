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14 июля 2020, вторник, 10:30 18
Общество 2020-07-14T10:31:29+03:00
Українські Новини
Коцюбинское должно стать частью Киева, - Кличко

Коцюбинское должно стать частью Киева, - Кличко

Елизавета Драбкина
Киев, Виталий Кличко, КГГА, Коцюбинское
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко выступает за присоединение поселка городского типа Коцюбинского к Киеву.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"Мы считаем Коцюбинское частью Киева. Потому что поселок городского типа является своеобразным анклавом на территории столицы и не имеет путей автомобильного сообщения ни с каким другим населенным пунктом. Коцюбинское сегодня не входит ни в один из административных районов Киева и искусственно подчинен в сферах образования и медицины Ирпенскому городскому совету. Зато жители Коцюбинского пользуются социальной и коммунальной инфраструктурой столицы, потому что фактически проживают в Киеве. И они должны иметь такие же права, как и киевляне. А не ехать в тот же Ирпень за получением справок и сервисов", - сказал он.

Кличко добавил, что жители поселка давно выступают за присоединение Коцюбинского к Киеву, а Киевсовет поддержал такое стремление.

"Сегодня некоторые политики пытаются лоббировать присоединение Коцюбинского к Бучанскому району, что нелогично ни с территориальной, ни с инфраструктурной, ни с социально-экономической точки зрения. Теперь решение о присоединении Коцюбинского к Киеву - исключительно за парламентом. И депутаты должны исходить исключительно из интересов жителей Коцюбинского, а не руководствоваться другими соображениями и мотивами", - отметил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, 31 депутат Верховной Рады предлагает парламенту присоединить Коцюбинское к Киеву.

Киевский апелляционный суд признал незаконным решение о присоединении Коцюбинского к Ирпеню. 

Верховный суд считает незаконным присоединение Коцюбинского к Ирпеню.

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