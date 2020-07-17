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17 липня 2020, пʼятниця, 14:17 18
Суспільство 2020-07-17T17:00:03+03:00
Українські Новини
Коцюбинське включили до Бучацький район Київської області

Коцюбинське включили до Бучацький район Київської області

Валерия Драгомирова
Коцюбинське, районування, нові райони Київської області, нові райони
Коцюбинське. Фото: kievvlast.com.ua
Коцюбинське. Фото: kievvlast.com.ua

Селище Коцюбинське Верховна Рада включила Бучацький район Київської області.

238 депутатів проголосували за прийняття відповідного проєкту постанови №3650 при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Цією постановою Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490, в тому числі 7 укрупнених районів Київської області замість нинішніх 25.

При цьому в складі Бучацького району включена територія Коцюбинської селищної територіальної громади.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2018 року Київська міська рада просив Раду розглянути приєднання селища Коцюбинське Київської області до столиці і раніше Коцюбинське погодилося створити агломерацію з Києвом.

В липні поточного року мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повторно виступив за приєднання Коцюбинського до Києва.

Раніше Київський апеляційний суд визнав незаконним рішення про приєднання Коцюбинського до Ірпеня. Тим часом Київський апеляційний суд визнав незаконним рішення про приєднання Коцюбинського до Ірпеня.

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