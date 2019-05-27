Все залы судебных заседаний оборудованы системами аудиозаписи и видеофиксации, - ГСА

Государственная судебная администрация заявляет об обеспечении всех залов судебных заседаний системами аудиозаписи и видеофиксации.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил глава ГСА Зеновий Холоднюк.

"Сегодня все без исключения залы судебных заседаний оборудованы системами аудиозаписи и видеофиксации, применяемыми в штатном режиме. В 2016 году мы приобрели новое лицензионное программное обеспечение, сертифицированное Госспецсвязью. Практически все залы судебных заседаний на сегодня обеспечены системами аудио- и видеозаписи. То есть, никаких проблем в этом плане нет", - сказал он.

При этом, по его словам, в Киевской области были определенные проблемы с введением этой системы, хотя существовали необходимые технические возможности.

"Однако многое зависит от профессионализма руководителей. После смены руководителя территориального управления ГСА в Киевской области новому главе понадобилось неполные 2 месяца, чтобы запустить систему, которая не функционировала долгое время. Сегодня таких областей не осталось", - подчеркнул Холоднюк.

Как сообщали Українські Новини, ГСА отремонтирует и оборудует помещения Высшего антикоррупционного суда до конца 2020 года.

Глава Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновий Холоднюк раскритиковал методы внедрения судебной реформы.