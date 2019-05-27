ГСА отремонтирует и оборудует помещения Высшего антикоррупционного суда до конца 2020

Государственная судебная администрация (ГСА) планирует, что Высший антикоррупционный суд будет работать в новых помещениях с 2021 года.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил глава ГСА Зиновий Холоднюк.

"Мы планируем, что с 1 января 2021 Высший антикоррупционный суд уже будет работать в новых помещениях. Я думаю, что это будет образцовый суд в Украине. Но все это время суду необходимо где-то работать. Поэтому, оптимальный вариант - временно разместить Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату в помещении Печерского районного суда города Киева (переулок Крестовый, 4 и ул. Крещатик, 42), которые уже освобождены", - сказал он.

Государственная судебная администрация намерена сделать все, чтобы работа судей Антикоррупционного суда во временных помещениях была максимально комфортной, а реконструкция постоянных помещений была выполнена качественно и быстро, без нарушения строительных норм и технологий.

Как сообщали Українські Новини, Антикоррупционный суд намерен начать работу в августе-сентябре.

В Антикоррупционный суд назначили 38 судей.

21 июня 2018 года Верховная Рада создала Высший антикоррупционный суд.