Электронный суд заработает в июне, - Холоднюк

Глава Судебной администрации Зиновий Холоднюк прогнозирует запуск электронного суда в июне.

Об этом он сказал в интервью изданию Advokat Post, передают Українськi Новини.

"Надеемся, что в начале июня начнет работать новый модуль - электронный суд. О нем много говорят, но, к сожалению, на сегодня эта система еще не работает так, как надо", - заявил Холоднюк.

Он напомнил, что электронный суд является одним из модулей Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС), определенной Законом "О судоустройстве и статусе судей" еще в 2016 году.

Впрочем, по его убеждению, Верховная Рада переоценила существующие возможности по срокам введения ЕСИТС.

"Оказалось, что внедрить такую ​​систему за год - нереально. Для этого необходимо иметь очень серьезные финансовые ресурсы для закупки необходимой техники, разработки программного обеспечения, набора и подготовки необходимых квалифицированных специалистов", - подчеркнул Холоднюк.

По его словам, электронное судопроизводство с июня заработает в тестовом режиме в нескольких судах.

"Сейчас дорабатывается программное обеспечение, были определены тестовые суды, где будет работать этот элемент", - сказал он.

Председатель ГСА предполагает, что тестирование завершится в течение месяца и судебная система сможет пользоваться преимуществами электронного суда.

"В первую очередь, это обмен документами со сторонами в электронном виде, что сэкономит время и средства как участникам судебных процессов, так и самим судам. Через электронный кабинет можно будет подать иск или ходатайство, получить судебное решение в электронном виде, подать заявку на участие в судебном заседании в режиме видеоконференцсвязи и так далее", - отметил он.

По информации председателя ГСА, в Украине уже работают элементы ЕСИТС-видеоконференцсвязь, Единый государственный реестр судебных решений, используется сервис СМС-сообщений участникам судебного процесса.

"В этом месяце мы расширили его использование на административную юрисдикцию", - отметил Холоднюк.

Он также добавил, что на сегодняшний день работают 2 госпредприятия в системе судоустройства, обеспечивающих реализацию политики в области информатизации - "Информационные судебные системы", которые занимаются информационно-техническим обеспечением органов правосудия и "Центр судебных сервисов", который внедряет и поддерживает электронные сервисы для сторон судебного процесса.

Холоднюк выразил убеждение, что с июня сист ема электронного суда будет активно использоваться и станет ощутимой не только для участников судебного процесса, но и для общества.

"Для нас очень важно, чтобы любое электронное дело рассматривалось не только в местном суде, но и имело возможность попасть в апелляционый и Верховный Суд. Все участники процесса будут иметь право доступа к электронному делу через соответствующую квалифицированную электронную подпись", - резюмировал глава судебной администрации.

Как сообщали Українськi Новини, ране Зеновий Холоднюк заявил, что своевременному запуску единой судебной информационно-телекоммуникационной системы препятствовало давление со стороны АПУ бывшего президента Петра Порошенко.