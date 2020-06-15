Суд арестовал доверенное лицо Злочевского и назначил рекордный залог

Высший антикоррупционный суд арестовал подозреваемую в даче руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) взятки в размере 5 млн долларов экс-чиновницу Государственной фискальной службы и доверенное лицо бывшего министра экологии Николая Злочевского и назначил рекордный для таких дел залог 120 млн гривен.

Такое решение суд принял в понедельник.

Суд рассмотрел ходатайство САП, прокуратура просила суд взять подозреваемую под стражу с альтернативой залога.

В случае внесения залога на фигурантку будет возложен ряд обязательств.

Ранее суд также арестовал еще одного фигуранта дела и назначил залог 40 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал первого замначальника управления Налоговой службы в Киеве Ильяшенко и назначил залог 84 млн гривен.

НАБУ и САП задержали первого замначальника Управления Налоговой службы в Киеве и двух доверенных лиц бывшего министра экологии Злочевского по подозрению в даче 5 млн долларов взятки руководителям САП и НАБУ Назару Холодницкому и Артему Сытнику за закрытие эпизода против Злочевского, который касается выделения Нацбанком стабилизационного кредита Реал-банку бизнесмена Сергея Курченко.