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15 июня 2020, понедельник, 22:52 685
Судебная власть 2020-06-15T22:53:10+03:00
Українські Новини
Суд арестовал доверенное лицо Злочевского и назначил рекордный залог

Суд арестовал доверенное лицо Злочевского и назначил рекордный залог

Надежда Комендантова
Арест, Суд, Залог, Николай Злочевский, Взятка
Попытка дать взятку. Фото: пресс-служба САП
Попытка дать взятку. Фото: пресс-служба САП

Высший антикоррупционный суд арестовал подозреваемую в даче руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) взятки в размере 5 млн долларов экс-чиновницу Государственной фискальной службы и доверенное лицо бывшего министра экологии Николая Злочевского и назначил рекордный для таких дел залог 120 млн гривен.

Такое решение суд принял в понедельник.

Суд рассмотрел ходатайство САП, прокуратура просила суд взять подозреваемую под стражу с альтернативой залога.

В случае внесения залога на фигурантку будет возложен ряд обязательств.

Ранее суд также арестовал еще одного фигуранта дела и назначил залог 40 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал первого замначальника управления Налоговой службы в Киеве Ильяшенко и назначил залог 84 млн гривен.

НАБУ и САП задержали первого замначальника Управления Налоговой службы в Киеве и двух доверенных лиц бывшего министра экологии Злочевского по подозрению в даче 5 млн долларов взятки руководителям САП и НАБУ Назару Холодницкому и Артему Сытнику за закрытие эпизода против Злочевского, который касается выделения Нацбанком стабилизационного кредита Реал-банку бизнесмена Сергея Курченко.

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