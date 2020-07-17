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17 июля 2020, пятница, 13:04 207
Верховная Рада и партии 2020-07-17T13:05:10+03:00
Українські Новини
Под Радой пол тысячи активистов устроили митинг, между ними и полицейскими произошла стычка из-за дров

Под Радой пол тысячи активистов устроили митинг, между ними и полицейскими произошла стычка из-за дров

Ирина Николенко
Верховная Рада, Русский язык, Митинг, Акция протеста, Русский язык в школах
Митинг под Радой
Митинг под Радой

Второй день подряд под стенами Верховной Рады проходит митинг, участники которого протестуют против продления возможности предоставления среднего образования на русском языке в сентябре 2023 года (законопроект № 2362). В митинге принимает участие около 500 активистов, об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Активисты расположились на площади Конституции, участники акции продолжают приходить.

Движение не перекрыто, перед активистами выступают представители местных самоуправлений разных городов, которые также поднимают вопрос о проекте постановления №3650 о создании 136 укрупненных районов.

Протестующие держат плакаты с надписями "Бик мій має язик та не має мови", "Не бойся быть украинцем", "Эй, валуевские потомки, Украина уже не Малороссия" и другие.

Языковый митинг под РадойЯзыковый митинг под Радой

Кроме этого, на площади Конституции присутствуют активисты, протестующие против ликвидации Васильковского и Переяславского районов.

В митинге участвуют фракция "Европейская солидарность", "Национальный корпус", "Демократична сокира", "Правый сектор", "Конгресс украинских националистов" и другие.

Обстановка спокойная, на митинге присутствует полиция.

В тоже время, между полицейскими и активистами состоялась схватка из-за того, что правоохранители помешали митингующим пронести на площадь Конституции митинговую атрибутику и дрова.

Митинг под Верховной Радой. Фото: pravda.com.ua

Полицейские подозревали, что активисты хотели поджечь дрова. В результате между ними состоялась потасовка, пока ситуация стабилизировалась.

Ранее Українські Новини сообщали, фракция "Слуга народа" просит Раду проголосовать за закон №2362 о возврате обучения в школах на русском.

Законопроект №2362, который предлагает продолжить обучение в школах на русском языке до сентября 2023 года, зарегистрирован в Раде 31 октября.

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