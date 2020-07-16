Возле Рады протестуют из-за закона о русском языке в школах

Около 1 тыс. активистов у здания Верховной Рады протестуют против продления возможности предоставления среднего образования на русском языке до сентября 2023 года (законопроект № 2362).

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Активисты расположились на площади Конституции, участники акции продолжают приходить.

Движение не перекрыто, а на самой площади установлена сцена.

Протестующие держат плакаты с надписями "Мерзкий Зебил Бужанский! Хочешь русский мир? Нах в Донецк", "Законопроект 2362 Бужанского-Путина - это предательство Украины", "Гниды, не трогайте мой язык" и другие.

В митинге участвуют фракция "Европейская солидарность" с бывшим Президентом Петром Порошенко, "Всеукраинское объединение "Свобода", "Национальный корпус", "Демократична сокира" и другие.

Обстановка спокойная, на митинге присутствует полиция диалога.

Правонарушений замечено не было.

Как сообщали Українські Новини, 13 июля фракция "Слуга народа" выступила за рассмотрение на текущей пленарной неделе (14-17 июля) законопроекта о продлении возможности получения среднего образования на русском языке до сентября 2023 года.