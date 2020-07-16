В Киеве после антирекорда снизилось количество новых случаев коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 15 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 116 человек до 6613.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"Еще в 116 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки коронавирус. На сегодня в столице уже 6613 подтвержденных случаев COVID-19", - написал он.

Среди заболевших: 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет и две девушки - 15 и 17 лет; 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет. И двое мальчиков, которым 6 и 8 лет.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе - 21, в Деснянском - 20, в Голосеевском районе - 18 случаев.

Коронавирус в Киеве по районам. Инфографика: Facebook/Виталий Кличко



Как сообщали Українські Новини, заболеваемость и смертность от коронавируса в Украине продолжают расти несколько дней подряд.



Кроме того, в Украине увеличилось количество госпитализированных от коронавируса.