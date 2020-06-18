Стоимость жилья на вторичке в Киеве снижается второй месяц подряд

В мае по сравнению с апрелем средние цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева снизились на 2,3%, или на 912 гривен до 37 932 гривен/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

"В мае средняя цена на квартиры в Киеве отмечена на уровне 1 402 доллара/кв. м, относительно апреля средняя цена уменьшилась на 1,3%. В национальной валюте – на 2,3% до 37 932 гривен./кв. м", - сказано в нем.

По сравнению с маем 2019 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 6,5%, в гривневом – на 8,3%.

При этом предложение в мае по сравнению с апрелем увеличилось на 2,5% до 10 496 квартир.

Также объем предложений вырос по общей площади на 2%, в долларовом выражении - на 0,4%.

Сообщается, что в структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долларов - 44%.

Доля квартир в ценовой категории до 50 тыс. долларов составляет 16% от общего предложения, в категории от 100 до 150 тыс. долларов - 18%, от 150 до 250 тыс. долларов - 15% и от 250 тыс. долларов - 7%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском районе - 16%, в Дарницком - 15%, в Печерском – 13%, в Шевченковском – 12%, в Днепровском - 11%, в Соломенском - 10%.

Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Подольском районе - 7%, в Святошинском и Оболонском районах – по 6%, в Деснянском – 4%.

При этом в общем объеме однокомнатные квартиры заняли 25%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 35% и четырехкомнатные - 9%.

Как сообщали Українськi Новини, на регистрацию места жительства в ипотечном жилье прийдется брать разрешение у банка.

Тем временем эксперты прогнозируют реализацию отложеного спроса на жилье после карантина.