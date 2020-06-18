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18 июня 2020, четверг, 16:07 511
Недвижимость 2020-06-18T16:30:02+03:00
Українські Новини
В мае цены на столичные новостройки почти застыли

В мае цены на столичные новостройки почти застыли

Оксана Соболь
Строительство, цены на жилье, цены на жилье в Киеве, новостройки Киева, Покупка квартиры
Новостройки. Фото: hyser.com.ua
Новостройки. Фото: hyser.com.ua

В мае по сравнению с апрелем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева снизились на 0,07%, или на 21 гривну до 28 414 гривен/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

По сравнению с маем 2019 года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 11,8%.

Согласно сообщению, на жилье эконом-класса в мае по сравнению с апрелем средняя цена выросла на 0,3% до 20 080 гривен/кв. м, комфорт-класса - снизилась на 0,4% до 25 798 гривен/кв. м.

В бизнес-классе цена выросла на 0,5% до 41 433 гривны/кв. м, в премиум-классе - на 0,1% до 67 542 гривны/кв. м.

Также сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 17%, в Шевченковском и Печерском районах - по 14%, в Дарницком - 12%, в Соломенском районе - 11%.

Меньшее количество новостроек предлагалось в Подольском, Святошинском и Днепровском районах - по 7%, в Деснянском - 6% и Оболонском районе - 5%.

В мае были начаты или возобновлены продажи квартир в 2 жилкомплексах.

О прекращении продаж в объектах строительства не сообщается.

Как сообщали Українськi Новини, в прошлом году бесплатное жилье в Киеве получили 324 человека.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Национальный банк Украины разработал программу ипотеки для населения под 10%.

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