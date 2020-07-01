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01 июля 2020, среда, 21:12 1159
Общество 2020-07-01T21:12:06+03:00
Українські Новини
В Киеве вырос спрос на покупку недвижимости после жесткого карантина. Какие выбирают районы

В Киеве вырос спрос на покупку недвижимости после жесткого карантина. Какие выбирают районы

Валерия Драгомирова
Киев, Недвижимость, Карантин
Недвижимость. Фото: pixabay
Недвижимость. Фото: pixabay

Агентство недвижимости Park lane констатирует рост спроса на покупку недвижимости в Киеве по сравнению с периодом жесткого карантина.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українськi Новини.

"Мы наблюдаем уверенный рост спроса в сравнении с карантинным периодом, в среднем на 5-10% в неделю на рынке купли-продажи недвижимости", - цитируются в нем слова генерального директора Park lane Виктории Барабаш.

Отмечается, что за последний месяц 70% сделок покупатели проявляли наибольший интерес к квартирам в новых домах во всех районах Киева.

Самая востребованная площадь квартир - 45-75 кв. м.

Больше всего жилья в построенных новых домах купили в Дарницком, Святошинском, Голосеевском, Соломенском районах.

В сегменте коммерческой недвижимости у покупателей пользовались спросом нежилые помещения площадью 45-100 кв. м для размещения магазинов, салонов красоты, компаний по предоставлению различных услуг, а также офисные помещения от 200 кв. м для размещения офисов компаний.

Согласно сообщению, к докарантинным показателям возвращается и рынок аренды недвижимости.

Наиболее популярными остаются одно- и двухкомнатные квартиры площадью 40-65 кв. м, расположенные в Соломенском, Голосеевском, Дарницком, Печерском, Шевченковском районах Киева.

Среди коммерческих помещений за последний месяц чаще всего арендовали объекты площадью 45-200 кв. м для размещения магазинов, офисов, салонов красоты.

При этом предложение на рынке аренды все еще превышает спрос.

"Аренда квартир в среднем подешевела в сравнении с началом года на 2 000-3 000 гривен/месяц, что позволяет арендаторам выбрать хорошие варианты за приемлемую цену. Такое снижение временное и осенью, когда начнется бизнес-сезон, арендные ставки будут выравниваться, приближаясь к показателям начала 2020 года", - говорится в сообщении.

При продаже жилья, согласно данным Park lane, снижения средних цен не произошло, вырос лишь размер торга, который варьируется в зависимости от характеристик самого объекта.

В среднем при продаже квартир и нежилых помещений покупатель может рассчитывать на скидку в 2-5%, а наиболее востребованные объекты (квартиры в новостройках с хорошими характеристиками и месторасположением) продаются по цене, которая не отличается от цены в начале текущего года.

Как сообщали Українськi Новини, в мае по сравнению с апрелем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева снизились на 0,07%, или на 21 гривну до 28 414 гривен/кв. м.

Кроме того, что будет с рынком недвижимости после карантина.

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