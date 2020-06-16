подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 июня 2020, вторник, 13:57 107 Документ
Политика 2020-06-16T14:30:02+03:00
Українські Новини
Киев бесплатно раздал 324 квартиры. Список счастливчиков

Киев бесплатно раздал 324 квартиры. Список счастливчиков

Анна Рудык
Жилье, Квартиры, выдача жилья, жилье в Киеве
Жилье. Фото: realt.com
Жилье. Фото: realt.com

Киевская городская государственная администрация (КГГА) бесплатно предоставила 324 квартиры гражданам из списка очереди квартирного учета в 2019 году.

Об этом говорится в ответах киевских районных администраций на запрос Українських Новин.

Так, за 2019 год киевскими властями согласно очереди квартирного учета выделено 324 квартиры.

Больше всего квартир выделено в Днепровском районе столицы - 58, из них 4 комнаты в коммунальной квартире.

Информацию о льготных категориях получателей жилой площади в Киеве предоставили в Шевченковской районной государственной администрации и Деснянской РГА.

В Шевченковском районе граждане получили 50 квартир, 13 из которых выделено сиротам, 30 квартир - участникам боевых действий, привлеченным к Антитеррористической операции (АТО), а также участникам и инвалидам АТО, 4 квартиры - инвалидам и инвалидам войны, 1 - матери-героине, 1 - многодетной матери, 1 - пострадавшему в связи с аварией на Чернобыльской АЭС 2 категории.

В Деснянском районе распределено 27 квартир: 2 квартиры - детям-сиротам или лишенным родительской опеки, 3 - пострадавшим в связи с аварией на ЧАЭС 1 категории, 1 - многодетной семье, 21 - участникам боевых действий, привлеченным к АТО.

В Подольском районе выделено 33 квартиры, в Святошинском - 31 квартира, в Оболонском - 30, в Дарницком - 29, в Голосеевском - 28, в Печерском - 21.

Также в Соломенском районе выделено 17 квартир, однако по состоянию на 4 июня 2 из них не распределены в связи с отсутствием почтового адреса.

Как сообщали Українськi Новини, Харьков не выдавал бесплатно жилье гражданам в 2019 году.

Кабинет Министров рассчитывает, что 600 семей получат помощь в обеспечении жильем в 2020 году и 4,6 тыс. семей - за период 2021-2024 годов.

Больше новостей о: Жилье Квартиры выдача жилья жилье в Киеве

Зеленскому за нарушение карантина грозит штраф почти 200 тыс. гривен
В Киеве за сутки вдвое упало количество новых случаев коронавируса
Новости
В округе №208 Ляшко дал старт избирательной кампании за 2,5 месяца до ЦИКа 14:28
Правительство решило не открывать детские лагеря до 1 июля 14:28
DCH Ярославского вместе с мэрией организуют в Харькове производство трамваев 14:20
Киев бесплатно раздал 324 квартиры. Список счастливчиков 13:57 Документ
В Раде предлагают реструктуризировать долги за коммунальные услуги 13:56
больше новостей
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
больше новостей
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве 16:35
Виктор Медведчук. Фото: ОП-ЗЖ
Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому 12:59 Видео
больше новостей
Закрыли спортзалы и учреждения культуры. Прикарпатье снова усиливает карантин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok