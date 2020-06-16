Киев бесплатно раздал 324 квартиры. Список счастливчиков

Киевская городская государственная администрация (КГГА) бесплатно предоставила 324 квартиры гражданам из списка очереди квартирного учета в 2019 году.

Об этом говорится в ответах киевских районных администраций на запрос Українських Новин.

Так, за 2019 год киевскими властями согласно очереди квартирного учета выделено 324 квартиры.

Больше всего квартир выделено в Днепровском районе столицы - 58, из них 4 комнаты в коммунальной квартире.

Информацию о льготных категориях получателей жилой площади в Киеве предоставили в Шевченковской районной государственной администрации и Деснянской РГА.

В Шевченковском районе граждане получили 50 квартир, 13 из которых выделено сиротам, 30 квартир - участникам боевых действий, привлеченным к Антитеррористической операции (АТО), а также участникам и инвалидам АТО, 4 квартиры - инвалидам и инвалидам войны, 1 - матери-героине, 1 - многодетной матери, 1 - пострадавшему в связи с аварией на Чернобыльской АЭС 2 категории.

В Деснянском районе распределено 27 квартир: 2 квартиры - детям-сиротам или лишенным родительской опеки, 3 - пострадавшим в связи с аварией на ЧАЭС 1 категории, 1 - многодетной семье, 21 - участникам боевых действий, привлеченным к АТО.

В Подольском районе выделено 33 квартиры, в Святошинском - 31 квартира, в Оболонском - 30, в Дарницком - 29, в Голосеевском - 28, в Печерском - 21.

Также в Соломенском районе выделено 17 квартир, однако по состоянию на 4 июня 2 из них не распределены в связи с отсутствием почтового адреса.

Как сообщали Українськi Новини, Харьков не выдавал бесплатно жилье гражданам в 2019 году.

Кабинет Министров рассчитывает, что 600 семей получат помощь в обеспечении жильем в 2020 году и 4,6 тыс. семей - за период 2021-2024 годов.