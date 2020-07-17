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17 июля 2020, пятница, 13:07 281
Общество 2020-07-17T13:45:01+03:00
Українські Новини
Аэропорт "Ивано-Франковск" возобновил работу

Аэропорт "Ивано-Франковск" возобновил работу

Валерия Драгомирова
Ивано-Франковск, Карантин, авиарейсы
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Международный аэропорт "Ивано-Франковск" возобновил работу, в то время, как аэропорт "Борисполь" обслужил первый международный рейс после возобновления авиаперевозок 15 июня.

Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, первые рейсы "Киев - Ивано-Франковск - Киев" были выполнены авиакомпанией Windrose 16 июля.

По данным системы бронирования авиакомпании, полеты по данному направлению осуществляются каждый вторник, четверг и субботу.

Стоимость стартует от 705 гривен, в нее входит перевоз ручной клади до 7 кг и багажа до 23 кг.

Как сообщали Українськi Новини, 15 июня Windrose запустила рейсы между Киевом и Днипром, Одессой, Львовом, Харьковом с частотой 3 вылета в день.

Кроме того, половину сотрудников аэропорта "Киев" уволят из-за кризиса

Всего в аэропорту на 2 предприятиях, КП "МА "Киев" и ООО "Мастер-Авиа", работает около 2 тыс. человек. В смежных предприятиях, которые сотрудничают с аэропортом, работают еще 8 тыс. сотрудников.

Ранее аэропорт "Харьков" возобновил международные рейсы

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