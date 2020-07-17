Сегодня состоится ВНО по химии. Когда будут результаты тестирования

Результаты внешнего независимого оценивания, которое состоится 17 июля, огласят до 29 июля. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передают Українські Новини.

Результаты оценивания основной сессии последнего в 2020 году внешнего независимого оценивания по химии, на которое зарегистрировались 14105 абитуриентов, будут размещать на информационных страницах участников ВНО.

Результаты тестов по химии огласят до 29 июля.

Также до этой даты огласят результаты ВНО по географии.

Ранее Українські Новини сообщали, 15 июля состоялось внешнее независимое оценивание по географии, на которое зарегистрировались более 130 тысяч человек. Для участников создали 8938 аудиторий в 554 пунктах тестирования. Абитуриенты должны были решить 54 задачи, за правильное выполнение которых можно набрать 90 баллов.

13% абитуриентов не сдали внешнее независимое оценивание по математике и 8% – по физике. Также 17 июля на информационных страницах участников будут размещены результаты ВНО по математике и физике.