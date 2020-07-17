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17 июля 2020, пятница, 09:46 115
Мир 2020-07-17T11:15:03+03:00
Українські Новини
Грузия откроет границы для работающих удаленно иностранцев

Грузия откроет границы для работающих удаленно иностранцев

Валерия Драгомирова
Грузия, фриланс, удаленная работа, открытие границ
Грузия. Фото: Wikiwand
Грузия. Фото: Wikiwand

Грузия, где продлили ограничения на перелеты до 31 июля, откроет свои границы для иностранцев, работающих удаленно. Однако для этого нужно будет пройти 14-дневный карантин за свой счет и остаться в стране как минимум на шесть месяцев.

Об этом пишет Georgia Today.

Проект предназначен для иностранцев, которые являются фрилансерами, работают удаленно или могут управлять своим бизнесом из любой точки мира.

Для того, чтобы принять участие в программе, иностранцам нужно будет пройти анкетирование на специальной платформе, однако она пока что не работает.

"В ближайшее время мы представим наш проект для публичного обсуждения, чтобы целевые группы имели информацию и начали заполнять заявку, чтобы путешествовать и управлять своим бизнесом из Грузии", - сказала министр экономики Натия Турнава. 

Как сообщали Українські Новини, Евросоюз не откроет границы для украинцев еще минимум две недели

По состоянию на 14 июля, 25 стран отрыли въезд для украинских туристов; некоторые страны требуют у украинских туристов отрицательные результаты ПЦР-тестов.

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