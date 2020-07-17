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17 июля 2020, пятница, 09:50 46
Америка 2020-07-17T11:00:02+03:00
Українські Новини
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Елизавета Кесельман
Выборы Президента, Канье Уэст, Выборы президента США 2020
Канье Уэст. Фото: dailymail.co.uk
Канье Уэст. Фото: dailymail.co.uk

Известный американский рэпер и муж Ким Кардашян Канье Уэст, который еще недавно передумал баллотироваться в президенты, все же зарегестрировал заявку на участие в президентских выборах в США. Об этом сообщает Associated Press. 

Как передает ведомство, он подал заявку на участие в выборах президента США и заплатил регистрационный взнос в размере 35 тысяч долларов.

Отмечается, что рэпер успел подать документы избирательного округа штата Оклахома, поскольку в других штатах он пропустил крайние сроки подачи, в том числе Флориде, которая могла принести ему много голосов.

Из формы для регистрации кандидатов, которую заполнил Уэст, стало известно, что он будет участвовать в выборах от комитета "Канье 2020".

Как сообщали Українські Новини, на днях стало известно, что родственники рэпера утверждают, что желание музыканта баллотироваться в президенты является проявлением биополярного психического расстройства. 

Также ранее музыкант дал интеврью журналу Forbes, в котором заявил, что стоит против абортов и вакцинации, а также считает коронавиурс проявлением гнева Божьего. 

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