"Коронавирус это проявление Божьего гнева, и вакцина не поможет", — Канье Уэст удивил мир своей религиозностью

Известный американский рэпер, и муж Ким Каржашьян Канье Уэст, который удивил мир новостью о том, что этой осенью баллотируется в президенты Соединенных Штатов, сделал ряд заявлений о коронавирусе, вакцинах, абортах и религии в интервью журналу Forbes.

В частности, рэпер дал понять своими заявлениями, что он настроен весьма религиозно. Так, он утверждает, что коронавирус имеет божественное происхождение и показывает гнев Бога.

"Все это от Бога. Мы должны прекратить делать вещи, которые делают Бога злым", — сказал рэпер.

Его убеждения указывают на то, что именно вера в Бога должна отбросить необходимость вакцинации, которую он считает дьявольским планом, приводящим к недопущению людей в Царство небесное.

"Так много наших детей были вакцинированы и парализованы... Поэтому когда они говорят, что мы устраним коронавирус вакциной, это меня чрезвычайно настораживает. Это метка зверя. Они хотят поместить нас в чипы", — сказал Уэст.

Рэпер также заявил, что выступает за запрет аборто, поскольку это противоречит слову Библии. По его мнению, следует вернуть "страх и любовь к Богу во все школы и организации".

"Убийств в Чикаго были всегда было много, потому что люди, которые работали на Дьявола, убрали Бога и молитву из школ. Это означает больше наркотиков, больше убийств, больше самоубийств", — подчеркнул одиозный музыкант.

В то же время, Илон Маск, который ранее выражал поддержку новоиспеченному будущему кандидату в президенты Америки, написал в своем Twitter, что имеет множество разногласий с рэпером, и уже не так сильно поддерживает его, как ранее. Однако через время миллиардер удалил пост. Его он написал в 11:00 утра, а скриншот успело сделать издание Mashable.

Скриншот:mashable.com

Как сообщали Українські Новини, Канье Уэст заявлял о своих намерениях перейти в политику еще осенью 2019 года.