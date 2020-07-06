Муж Ким Кардашьян Канье Уэст баллотируется в президенты США

Известный американский рэпер и муж Ким Кардашьян Канне Уэс, который стал одним из самых оплачиваемых музыкантов в 2019 году по версии Forbes, заявил, что баллотируется в президенты США в этом году. Об этом исполнитель написал на своей странцие в Twitter.

"Мы должны исполнить данное Америкой обещание, веря в бога, объединив наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов!", - написал он.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Свою публикацию он сопроводил хештегом #2020VISION, впрочем, не указал, от какой партии собирается выдвигать свою кандидатуру.

Решение рэпера поддержали его жена Ким Кардашян и изобретатель Илон Маск.

Как сообщали Українські Новини, Уэст заявлял о своих намерениях перейти в политику еще осенью 2019 года.

Кроме того, во время инаугурации Трампа, рэпера Уэста не пригласили выступать на инаугурации Трампа.