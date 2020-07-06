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06 июля 2020, понедельник, 11:43 239
Америка 2020-07-06T12:45:02+03:00
Українські Новини
Муж Ким Кардашьян Канье Уэст баллотируется в президенты США

Муж Ким Кардашьян Канье Уэст баллотируется в президенты США

Елизавета Кесельман
Ким Кардашьян, выборы президента США, Канье Уэст, Дональд Трамп, выборы-2020
Ким Кардашьян и Канье Уэст. Фото:instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян и Канье Уэст. Фото:instagram.com/kimkardashian

Известный американский рэпер и муж Ким Кардашьян Канне Уэс, который стал одним из самых оплачиваемых музыкантов в 2019 году по версии Forbes,  заявил, что баллотируется в президенты США в этом году. Об этом исполнитель написал на своей странцие в Twitter. 

"Мы должны исполнить данное Америкой обещание, веря в бога, объединив наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов!", - написал он. 

Свою публикацию он сопроводил хештегом #2020VISION, впрочем, не указал, от какой партии собирается выдвигать свою кандидатуру.

Решение рэпера поддержали его жена Ким Кардашян и изобретатель Илон Маск.

Как сообщали Українські Новини, Уэст заявлял о своих намерениях перейти в политику еще осенью 2019 года. 

Кроме того, во время инаугурации Трампа, рэпера Уэста не пригласили выступать на инаугурации Трампа.

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