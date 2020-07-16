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16 июля 2020, четверг, 10:50 175
Внешняя политика 2020-07-16T10:51:51+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня Болгария разрешила авиаперелеты из Украины

С сегодняшнего дня Болгария разрешила авиаперелеты из Украины

Валерия Драгомирова
Болгария, Коронавирус, Авиаперелеты
Авиаперелеты. Фото: pixabay
Авиаперелеты. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения Республики Болгария продлило запрет на въезд в страну туристов из других стран, при этом сделало исключение для ряда стран, среди которых находится и Украина.

Об этом говорится в приказе министерства от 15 июля, передают Українськi Новини.

Согласно ему, запрет на въезд на территорию Болгарии не распространяется на граждан стран ЕС, Великобритании, Шенгенской зоны, Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и Украины.

При этом въезжающим из этих стран не нужно предоставлять результаты тестов на коронавирус или проходить самоизоляцию.

Всем остальным необходимо предоставить документы с результатами теста ПЦР на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в Болгарию.

В ином случае въезжающий будет помещен на 14-дневный карантин.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 10 июля Министерство здравоохранения отнесло Болгарию к странам "красной зоны" по эпидемической ситуации.

При этом 15 июля Кабинет Министров увеличил критерий для разделения государств на страны "красной" и "зеленой" зон с 40 до 55 активных больных коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения, таким образом, в скором времени Болгария может оказаться в "зеленой" зоне.

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