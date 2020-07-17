Twitter заблокировал аккаунты, поменявшие пароли за последние 30 дней из-за взлома страниц знаменитостей

Компания Twitter заблокировала все аккаунты, которые сменили или пытались сменить пароль напротяжении последних 30 дней после того, как произошел массовый взлом аккаунтов знаменитостей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что сейчас людям помагают восстановить доступ к своим учетным записям.

"Из-за чрезмерной осторожности и в рамках нашего вчерашнего реагирования на инциденты, чтобы защитить безопасность людей, мы предприняли шаги, чтобы заблокировать все учетные записи, которые пытались изменить пароль учетной записи в течение последних 30 дней", - говорится в заявлении.

Компания предупредила пользователей, что если их учетная запись была заблокирована, это не означает, что ранее ее взломали. Такие меры предприняли в рамках расследования.

Кроме того, в компании добавили, что работают над тем, чтобы помочь людям восстановить доступ к своим учетным записям как можно скорее, если они были предварительно заблокированы.

"Это может занять дополнительное время, поскольку мы предпринимаем дополнительные шаги для подтверждения того, что мы предоставляем доступ законному владельцу", - добавили в Twitter.

В Twitter также заявили, что не располагают данными о том, чтобы хакеры взломали пароли известных пользователей.

Как сообщали Українські Новини, ранее Дональд Трамп разозлился на Twitter и пригрозил заблокировать все соцсети в США перед выборами.

Кроме того, Россия оштрафовала Twitter на 4 млн рублей за отказ хранить данные российских пользователей.