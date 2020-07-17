подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Наука
  • Технологии
  • Twitter заблокировал аккаунты, поменявшие пароли за последние 30 дней из-за взлома страниц знаменитостей
17 июля 2020, пятница, 08:29 48
Технологии 2020-07-17T09:00:20+03:00
Українські Новини
Twitter заблокировал аккаунты, поменявшие пароли за последние 30 дней из-за взлома страниц знаменитостей

Twitter заблокировал аккаунты, поменявшие пароли за последние 30 дней из-за взлома страниц знаменитостей

Елизавета Кесельман
Взлом, Twitter, аккаунты, Блокировка соцсетей, Взлом Twitter
Twitter. Фото:pixabay
Twitter. Фото:pixabay

Компания Twitter заблокировала все аккаунты, которые сменили или пытались сменить пароль напротяжении последних 30 дней после того, как произошел массовый взлом аккаунтов знаменитостей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что сейчас людям помагают восстановить доступ к своим учетным записям.

"Из-за чрезмерной осторожности и в рамках нашего вчерашнего реагирования на инциденты, чтобы защитить безопасность людей, мы предприняли шаги, чтобы заблокировать все учетные записи, которые пытались изменить пароль учетной записи в течение последних 30 дней", - говорится в заявлении.

Компания предупредила пользователей, что если их учетная запись была заблокирована, это не означает, что ранее ее взломали. Такие меры предприняли в рамках расследования.   

Кроме того, в компании добавили, что работают над тем, чтобы помочь людям восстановить доступ к своим учетным записям как можно скорее, если они были предварительно заблокированы.

"Это может занять дополнительное время, поскольку мы предпринимаем дополнительные шаги для подтверждения того, что мы предоставляем доступ законному владельцу", - добавили в Twitter.

В Twitter также заявили, что не располагают данными о том, чтобы хакеры взломали пароли известных пользователей.

Как сообщали Українські Новини, ранее Дональд Трамп разозлился на Twitter и пригрозил заблокировать все соцсети в США перед выборами. 

Кроме того, Россия оштрафовала Twitter на 4 млн рублей за отказ хранить данные российских пользователей. 

Больше новостей о: Взлом Twitter аккаунты Блокировка соцсетей Взлом Twitter

В Израиле хакеры едва ли не отравили питьевую воду...
В Twitter взломали аккаунты Гейтса, Обамы, Маска и...
Хакеры взломали около 50 млн аккаунтов в Facebook...
Только зачем тянул? Порошенко похвалил Зеленского ...
Сегодня 6 лет со дня катастрофы малазийского Boeing-777 в Донецкой области
Гривна ослабла. НБУ понизил официальный курс нацвалюты на пятницу
Новости
Рада сегодня рассмотрит создание 136 укрупненных районов 09:07
В Киеве на три дня ограничили съезд с Шулявского путепровода 09:00
Черноморские портовики вышли на митинг против российской экспансии, - СМИ 08:45
В США провели вторую за неделю казнь на федеральном уровне 08:41
На Донбассе в бою ранены четверо украинских военных 08:30
больше новостей
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
В нескольких районах Киева отключат горячую воду: список адресов 13:00 Документ
Водительское удостоверение. Фото: vsim.ua
Пластиковое удостоверение водителя можно забрать в сервисных центрах МВД без очереди: как это сделать 11:46
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
МВД инициирует запрет на госрегистрацию подлежащих утилизации авто. Что это значит 10:00
больше новостей
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование 19:10
Почти половина украинцев не хотят менять коммунистические названия улиц и городов, — опрос 20:25
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого 21:52
Посоветуйтесь с народом, хочет ли он федерацию или унитарное государство, – Кравчук 18:34
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok